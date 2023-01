Koeman si presenta: “La mia idea è di tornare al vecchio sistema, con quattro difensori”

Ronald Koeman, è tornato sulla panchina della Nazionale olandese con un contratto fino al 2026. L’ex tecnico del Barcellona ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione: “Sarebbe fantastico se potessi raggiungere anch’io i risultati di Louis, rimasto imbattuto per 20 partite, ma voglio farlo in modo diverso, specialmente nell’approccio tattico La mia idea e’ di tornare al vecchio sistema, con quattro difensori e non più cinque, come ai Mondiali. Durante la Coppa del Mondo ci sono state molte volte in cui mi sono detto ‘questo deve cambiare’. Ho guardato le partite della Francia con un occhio particolare e sono convinto che contro di loro (nel primo match di qualificazione a Euro 2024, a marzo, ndr) dovevamo passare alla difesa a quattro. Comunque ne ho parlato con alcuni giocatori, la loro opinione è importante”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese