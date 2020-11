Koeman: “Obiettivo qualificazione raggiunto, tutti i giocatori avevano fame. Le rotazioni servono”

Il Barcellona ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due gare d’anticipo col poker alla Dinamo Kiev.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Ronald Koeman riportate da marca.com:

“Abbiamo centrato il nostro obiettivo, qualificarci per gli ottavi di finale. L’immagine è stata molto positiva, la squadra ha messo molte energie. Nel primo tempo mancava l’efficacia, ma nel secondo abbiamo dominato e abbiamo fatto una bella partita. Sono contento per il risultato, così come per la prestazione collettiva. L’immagine data oggi è quella che vogliamo dare, tutti i giocatori hanno avuto fame. I giovani e tutti hanno dato una buona immagine e il risultato è buono. Le rotazioni servono per dare riposo e per dare l’opportunità agli altri. Se lo meritano”.

Foto: nos.nl