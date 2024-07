Koeman non ci sta: “Questo utilizzo del Var distruggerà il calcio”

L’avventura dell’Olanda a Euro2024 termina in semifinale, decisiva la rete di Watkins al 90′ che ha consegnato il pass per la finale all’Inghilterra di Watkins. Ma fa – e continuerà a far discutere – il rigore assegnato alla Nazionale inglese per il contatto tra Harry Kane e Denzel Dumfries. Al termine della partita, ne ha così parlato il commissario tecnico degli Oranje, Ronald Koeman: “Secondo me il rigore non doveva essere fischiato, Kane ha calciato e le scarpette con Dumfries si sono toccate. Penso che questo uso del Var distrugga davvero il calcio. Alla fine avevamo la sensazione di essere la squadra migliore in campo”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese