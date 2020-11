Koeman: “Messi non convocato? E’ il momento per riposare, siamo tranquilli nel girone”

Nella conferenza stampa della vigilia, Ronald Koeman ha spiegato la decisione di non convocare Lionel Messi e Frenkie de Jong per la trasferta di Kiev:

“Abbiamo deciso di non portare Messi e De Jong a Kiev perché abbiamo tanti infortuni e la situazione in Champions League è relativamente tranquilla con 9 punti. È ora che qualcuno riposi. Parliamo molto di lui perché ha avuto molta influenza sui successi di questo club e può ancora dare tanto, è il giocatore di cui il Barcellona ha bisogno”.

Foto: Twitter Barcellona