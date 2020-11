Koeman: “Messi ha un carattere vincente, è il migliore. Non sono d’accordo con le parole di Setien”

Il tecnico del Barcellona, alla vigilia della gara contro la Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa. Così Koeman: “Covid? Sappiamo che hanno problemi causati dal Covid la Dinamo. Hanno fatto altri test e stanno aspettando i risultati, speriamo di poter giocare domani. Ter Stegen sta bene e si sta allenando con la squadra da una settimana, è stato fuori a lungo, ma sta lavorando bene. Decideremo domani dopo la rifinitura se potrà giocare. Noi dobbiamo aumentare l’efficacia in zona gol, ricevo molti commenti positivi, siamo la squadra che crea il maggior numero di occasioni in ogni partita. La cosa positiva è che stiamo aggiungendo tanti giovani in rosa. Gennaio? Ci manca un attaccante, lo sanno tutti cosa penso ma tutto passa anche dalla situazione economica del club. Lavoriamo con ciò che abbiamo a disposizione, non voglio forzare il club. Messi difficile da gestire? Ha un carattere vincente, lo vedo ogni giorno. Leo è un giocatore straordinario, il migliore al mondo. Non sono d’accordo con quello che ha detto Setien, ma ognuno ha le sue opinione.”

Foto: twitter barça