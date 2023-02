Koeman: “Messi ha notato subito la qualità di Pedri. Passava la palla a lui e non ad altri”

Durante l’intervista concessa a fottoballtransfers.com, Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona, ha parlato del rapporto che c’era tra Lionel Messi e Pedri in blaugrana: “Quando è arrivato Pedri, Messi lo ha notato subito. Ha dato palla a Pedri, mentre non l’ha passata ad altri. Ha saltato altri giocatori perché voleva mantenere il possesso palla”.

Foto: Twitter Pedri