Koeman: “Le due vittorie sono positive, ma non siamo ancora dove vogliamo essere”

Dopo il successo contro l’Irlanda, il commissario tecnico olandese Ronald Koeman ha commentato ai microfoni di NOS: “Dopo le due sconfitte in Nations League ero molto insoddisfatto. Ora è diverso. Il fatto che abbiamo vinto due volte è positivo, ma non possiamo chiudere gli occhi sui momenti visti oggi nel primo tempo. Semplicemente non eravamo bravi con la palla. In diverse occasioni non abbiamo fatto le scelte giuste. No, non siamo ancora dove vogliamo essere. Non ha senso valutare singolarmente i giocatori subito dopo la partita. È stato uno contro uno a tutto campo. Allora non dovresti mai giocare la palla lì dentro in quel modo. Sapevamo che sarebbe stata dura e diventa ancora più dura quando commetti errori del genere”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese