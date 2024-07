Koeman: “L’arma vincente contro la Turchia sarà il contropiede. Sappiamo che avremo spazi a disposizione”

Il ct dell’Olanda Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turchia in programma domani sera.

Queste le sue parole: “Proprio come la Romania, la Turchia è una squadra che gioca con il cuore. Tuttavia, dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulle nostre capacità. Non abbiamo bisogno di una sconfitta per dimostrare il nostro valore. Abbiamo già affrontato club turchi in Turchia, un’esperienza sempre entusiasmante a livello di atmosfera. Ci siamo sempre detti che dovevamo mantenere il possesso della palla per calmare l’entusiasmo del pubblico. Giocare in modo freddo e professionale è essenziale, anche se non è sempre facile. I nostri avversari sono molto abili tecnicamente e probabilmente si sono adattati dopo averci visto affrontare la Romania, ma siamo consapevoli di avere spazi a nostra disposizione. Colpire in contropiede sarà la nostra arma vincente.”

Foto: sito Olanda