Koeman: “Laporta mi chiamò dicendo che Messi avrebbe rinnovato. La sera dopo se ne andò”

Durante l’intervista concessa a Relevo, Ronald Koeman, ct dell’Olanda ed ex allenatore del Barcellona, è tornato a parlare dell’addio di Lionel Messi ai blaugrana: “Laporta mi disse: ‘Domani rinnoveremo Messi’. Il giorno dopo mi richiamò e invece disse: ‘Lo vedo complicato’. E la sera se ne andò”.

Poi ha proseguito parlando del suo esonero e dell’esordio di Pedri: “Quando un presidente mostra dei dubbi nei tuoi confronti è un problema. C’erano troppe cose a suo sfavore, come la situazione economica del club, le elezioni, il Covid, gli addii di Messi e Griezmann… Per quanto riguarda i giovani, Pedri è il primo che feci debuttare, non lo conoscevo bene ed è quello che mi ha sorpreso di più perché dal primo giorno già era ad un livello superiore alla sua età”.

Foto: Instagram Messi