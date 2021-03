Koeman: “Laporta? Il Barça è in ottime mani. Con il PSG bisogna crederci”

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG di Champions League.

Queste le sue parole: “Per la società è molto bello avere un presidente come lui e poter lavorare per migliorare le cose. Conosco Laporta, ci siamo salutati più volte in passato. Conosco anche Rijkaard, che ha lavorato con lui. Laporta dà tanta fiducia agli allenatori, ma alla fine tutto dipende dai risultati”.

Sul PSG: “Purtroppo servirà la gara perfetta dopo la brutta sconfitta dell’andata. Non bisogna partire come già sconfitti ed eliminati e andare a fare una buona gara a Parigi, poi se saremo bravi a recuperare lo svantaggio ben venga”.

