Koeman: “La nostra Nazionale non è simile a quella dell’88”

A poche ore dal fischio d’inizio di Olanda-Turchia, ultimo quarto di finale di questo Europeo, il C.T. dell’Olanda, Ronald Koeman, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, presentando così il match di stasera: “Abbiamo avuto una buona reazione dopo la sconfitta contro l’Austria. Non sempre siamo stati al 100% e abbiamo avuto dei problemi, ma contro la Romania era il momento giusto per avere una reazione. Abbiamo giocatori creativi, a cui piace giocare in modo offensivo. La Nazionale non è simile a quella dell’88: ora dobbiamo vincere più partite per conquistare il titolo. Contro la Turchia dovremo essere al meglio”.

Foto: twitter Olanda