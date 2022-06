Koeman: “Il Barcellona vive ancorato al Tiki-Taka. Il calcio si è evoluto. Lewandowski? Ha 35 anni, pagarlo 60 milioni è una follia”

Ronald Koeman, ex allenatore del Barcellona, ha parlato del club catalano, affermando come bisogna dare una nuova mentalità tattica.

Koeman si è anche espresso su Lewandowski.

Queste le sue parole a Sport “È stata un po’ una liberazione smettere di fare l’allenatore. Mi sto godendo la vita, non ho più lo stress di una volta. Quando sei giovane è bello, il calcio è tutto, vivi per esso 365 giorni l’anno. Le fatiche non le accusi. Ma dopo ti rendi contro che è davvero complicato”.

Su Laporta e l’esonero in aereo

“Un presidente può sempre dubitare del suo allenatore in privato. Ma se questi dubbi emergono dalla stampa, la gente inizia a dubitare”.

Sui dubbi circa il suo stile di gioco

“Da allenatore sono favorevole a dominare il gioco. Ma il Barça vive nel passato, al tiki-taka… Il calcio adesso è più veloce e più tecnico, bisogna evolversi, stare al passo con i tempi”.

Su Lewandowski e il possibile trasferimento al Barcellona

“Ho molti dubbi sul pagare 60 milioni per un giocatore di 35 anni. E’ fortissimo, ci mancherebbe, è un goleador implacabile, ma pagarlo tutti questi soldi, io credo che il Bayern farebbe un affare, non capisco perchè si ostinino a bloccarlo”.

Foto: twitter personale