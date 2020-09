Koeman: “Ho parlato con Suarez, stiamo aspettando che decida per il suo futuro”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, dopo la gara vinta in amichevole contro il Girona, ha parlato nell’intervista a TV3 del futuro di Luis Suarez dato in partenza alla Juventus di Pirlo. Queste le parole del tecnico catalano: “Luis? Ho parlato con lui per quanto riguarda il suo futuro e stiamo aspettando che decida se restare o meno. Se non troverà un’altra squadra, sarà un giocatore in più nella nostra rosa”.

Foto: twitter Barcellona