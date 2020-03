Koeman: “Ho detto no alla panchina del Barcellona, ecco perché. Ma in futuro…”

Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato ai microfoni di Marca tornando nuovamente sull’accostamento alla panchina del Barcellona. Queste le sue dichiarazioni: “Mi hanno chiamato e ho detto di no per l’impegno preso con la mia Nazionale. Dopo due anni ho la possibilità di continuare, il mio contratto è 2+2 che mi avrebbe permesso dopo gli Europei di valutare. Non potevo lasciare l’Olanda tre mesi prima del torneo. Il Barcellona può sempre vincere cose importanti, ha giocatori molto buoni, la possibilità di acquistare i migliori. Se fossi stato senza lavoro, chiaro… a tutti piace il Barça. Non importa il momento nel quale si trova o la situazione che sta attraversando. A Barcellona ho vissuto il miglior periodo da calciatore e ho molto affetto per la città. Ma in futuro magari sarò allenatore blaugrana”.

Foto: Mundo Deportivo