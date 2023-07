Koeman: “Gundogan e Lewandowski non si discutono, ma il Barça dovrebbe comprare giocatori per il futuro”

Ronald Koeman ha criticato gli acquisti di giocatori in età avanzata da parte del Barcellona: “Mi piace l’arrivo di Gundogan perché è un grande giocatore, ma penso che per un club che deve guardare al futuro. Non puoi discutere Gundogan o Lewandowski. Però giocatori come questi non possono essere ingaggiati ogni stagione. Credo sia meglio ingaggiare ventiduenni, non trentaduenni o trentaquattrenni”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese