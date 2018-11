Koeman: “Le Final Four? Abbiamo vinto il nostro gruppo, dobbiamo essere orgogliosi perché…”

Ronald Koeman, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato dopo la vittoria contro la Germania e la qualificazione alla Final Four di Nations League: “Le Final Four? Siamo vincitori del gruppo e per noi è una grande gioia. A fine primo tempo ho detto ai miei giocatori che potevamo giocarcela fino alla fine. Infatti così è stato. Dobbiamo continuare così e migliorare sempre di più. Abbiamo mostrato carattere e di questo sono felice. Chiudiamo bene il 2018. Dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo cancellato due grandissime delusioni sportive”.

Foto: knvb