Koeman e la clausola pro Barcellona: “Varrà solo dopo l’Europeo”

Ronald Koeman, attuale commissario tecnico dell’Olanda, qualche mese fa aveva ammesso l’esistenza di una clausola che gli permetterebbe di firmare per il Barcellona dopo l’Europeo. Lo stesso Koeman è tornato a parlare dell’argomento ai microfoni dei media olandesi: “Ad oggi non c’è una data precisa, quindi per il momento tale clausola entrerà in vigore dopo l’Europeo del 2021. In ogni caso, non passo troppo tempo a pensare a questa situazione”.

Foto: Mundo Deportivo