Koeman: “Dopo la partita di domani Messi non riposerà più. Spero che Piqué possa tornare prima della fine della stagione”

Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra il Ferencvaros e il suo Barcellona, valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League:

“L’obiettivo di domani è vincere e giocare bene. Piqué? Spero che possa tornare prima della fine della stagione.

Ci sono stati dei momenti in cui Messi aveva bisogno di riposare: la partita di Kiev e quella di domani. Dopo queste due non riposerà più.

Il giallo per la dedica a Maradona? Se fosse dipeso da me non l’avrei dato, ma ci sono delle regole…”.

