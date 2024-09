Koeman dopo il caso Bergwijn: “Depay in Brasile? Non commento, non voglio che mi cada di nuovo il Paese addosso”

Qualche giorno fa in Olanda è scoppiata la polemica contro Koeman, dopo le dichiarazioni dello stesso ct sulla scelta di Bergwijn di trasferirsi in Arabia a 26 anni. Queste le parole della discordia: “Steven ha deciso di non ambire a livello sportivo. Il ‘suo libro’ con la Nazionale olandese è chiuso”. L’ex giocatore dell’Ajax aveva così risposto al commissario tecnico olandese: “Non si trattano così i propri giocatori, se continua così perderà tutta la sua credibilità. Ho sempre considerato un onore giocare per l’Olanda, ma con questo commissario tecnico non voglio più farlo. Ho chiuso con chi mi disegna deliberatamente in un certo modo davanti ai media”. Come riportato da NOS, è stato chiesto a Koeman un commento anche su Depay, volato in Brasile. Questa volta il ct ha voluto evitare polemiche: “Non commento, non voglio che mi cada di nuovo il Paese addosso. Dopo aver visto cosa è successo con Bergwijn, forse a volte dovrei imparare a essere più diplomatico”.

Foto: Instagram Olanda