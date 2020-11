Koeman: “Dobbiamo giocare meglio. Ter Stegen è stato fenomenale”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, dopo la vittoria di ieri in Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico blaugrana: “Abbiamo iniziato bene la partita. Ci siamo portati subito sull’1-0 e potevamo fare il secondo, ma poi abbiamo perso il controllo della gara. Grazie a ter Stegen, che è stato fenomenale, abbiamo evitato i gol. Si sta allenando bene, abbiamo visto che è in forma e in più ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Dobbiamo giocare meglio, ma il bilancio è positivo perché abbiamo vinto tre partite su tre in Champions.”

Foto: twitter Barça