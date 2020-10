Koeman: «Depay saltato per le regole. Ci riproviamo a gennaio»

L’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman svela un retroscena di calciomercato riguardante Depay dell’Olympique Lione. «E’ sicuramente una possibilità, ci proveremo – ha detto ad AD – perché mi piacerebbe averlo qui al Barcellona. Ma non posso sapere ora quale sarà la situazione finanziaria del club a gennaio. Dovremo aspettare e vedere. Nell’ultima finestra di mercato era tutto pronto per il suo arrivo, ma per le regole de La Liga sapevamo che avremmo dovuto vendere prima un giocatore. Non ci siamo riusciti. Vogliamo Depay perché è un gran calciatore, pieno di qualità che ci mancano, come quella di giocare in profondità».

Foto: Twitter Barcellona