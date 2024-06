Koeman (ct Olanda): “La responsabilità è mia. Pensavo che questa fosse la squadra migliore, ma non è così”

A seguito della sconfitta contro l’Austria per 3-2, il Ct dell’Olanda, Ronald Koeman, ha commentato così a Reuters: “La responsabilità è mia. Ho messo insieme questa squadra perché pensavo fosse la migliore. Ma non è stato così. Sono deluso anche da me stesso visto che stiamo iniziando spesso in questo modo. Penso che in avvio sia stata una prestazione mediocre, ma non tutta la partita”.

Poi ha proseguito: “Sapevamo che giocavano con i difensori alti, quindi abbiamo dato indicazioni precise: era fondamentale chiudere le linee di passaggio. Ma se non pressi e scegli bene i tempi di uscita, questo è il risultato e non può ottenere qualcosa di diverso. Durante la partita ho anche provato a dire che i difensori esperti dovrebbero prendere in carico gli emergenti. Anche la comunicazione è stata una delle cose brutte, soprattutto all’inizio”.

Foto: Twitter ufficiale Nazionale olandese