Koeman: “Coutinho dovrà essere un leader. Pjanic? Difficile che trovi minuti”

Alla vigilia della gara di campionato con l‘Athletic Bilbao, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza stampa del momento in casa blaugrana.

Queste le sue parole: “Se c’è interesse per Braithwaite ascolteremo le proposte. Ha dimostrato di essere importante per la squadra, adoro lavorare con lui. E’ disciplinato, accetta il suo ruolo. Per me è uno che deve restare. Pedri? Abbiamo deciso che giocherà domani, ma da quel momento in poi avrà due settimane di ferie. Non si ferma da un anno esatto. Ho parlato con Luis Enrique, diamo a Pedri due settimane perché ne ha bisogno. Ha bisogno di una pausa di almeno due settimane. Coutinho non è in lista perché ha bisogno di una settimana in più di allenamento. Conto su di lui perché è un grande giocatore e può essere importante, come ho detto l’anno scorso, conto molto su Coutinho, dovrà essere uno dei nostri leader, ha tutto per poterlo essere”.

Su Pjanic: “Ci sono giocatori come loro (Pjanic e Umtiti) a cui è molto difficile concedere minuti e la decisione finale spetta sempre ai giocatori. Lo ammetto, sono in una posizione complicata e difficile da gestire e mi auguro che si possa sbloccare quanto prima”.