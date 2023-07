Koeman continua ad attaccare il Barcellona: “Prendere giocatori come Gundogan significa non pensare al futuro”

Ronald Koeman ex CT dell’Olanda e allenatore del Barcellona, ha parlato dei temi d’attualità relativi soprattutto alla sua ex squadra, che critica continuamente da quando è stato esonerato nel novembre 2021.

Queste le sue ultime critiche: “Dall’esterno, penso che si possa discutere sugli acquisti che sta facendo il Barcellona. Si può discutere sull’età dei giocatori. Credo che né dal punto di vista economico, né da quello sportivo, stiano guardando molto al futuro. Gundogan è un grande giocatore e non si può discutere, così come Lewandowski, ma credo sia un discorso solo per due o tre anni. Non puoi ingaggiare giocatori come questi ogni stagione. Penso che sia meglio ingaggiare 22enni, non calciatori di 32 o 34 anni”.

Foto: twitter Barcellona