Koeman: “Basta paragoni tra Messi e Ronaldo, guardiamoli semplicemente giocare. Non ho dubbi sulle qualità di Pjanic”

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato alla vigilia della gara con la Juventus in conferenza stampa:

“Messi e Ronaldo? E’ stato un piacere vederli competere, sono indubbiamente i migliori degli ultimi 15 anni. Sono due giocatori diversi, ma entrambi hanno lottato per fare dei gol e per vincere dei titoli. Non si tratta di fare paragoni o di chi è migliore, approfittiamo della possibilità di vederli giocare e basta.

De Ligt? Lo conosco bene, ha già tanta esperienza anche se è giovane. Lavora per migliorare giorno dopo giorno.

E’ un peccato che sia alla Juve e non al Barcellona, ma sono cose accadute prima del mio arrivo qui.

Pjanic? Il Barcellona gioca diversamente dalla Juve, è arrivato tardi qui e non ho dubbi sulle sue qualità”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona