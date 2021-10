Koeman: “Avremmo dovuto vincere con tre gol di scarto”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’importantissima vittoria per 1-0 ottenuta al Camp Nou contro la Dinamo Kiev in Champions League. Ecco le sue parole riportate da Marca: “Dopo l’intervallo abbiamo creato tre occasioni chiare. Non puoi sprecare così tanto quando stai ‘rischiando la vita’. Per fortuna siamo stati perfetti in fase difensiva. Siamo stati superiori, ma dopo un’ora avremmo dovuto essere avanti di tre o quattro reti. Sappiamo che siamo in un club in cui bisogna giocare bene, segnare e vincere le partite, ma dobbiamo anche evidenziare il lavoro senza palla, in cui siamo migliorati. Ad ogni modo, non siamo stati al massimo perché avremmo dovuto vincere con tre gol di scarto”.

Foto: Twitter personale Koeman