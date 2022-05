Koeman: “Allenare il Barcellona è stato un sogno, non è andata come volevo. Non guiderò più nessun club”

Ronald Koeman, ex tecnico del Barcellona e prossimo CT della Nazionale olandese, che guiderà dopo i Mondiali in Qatar, ha parlato a Sport in merito alla sua esperienza al Barça e al suo futuro come club.

Queste le sue parole: “L’esperienza da allenatore del Barcellona? Non è stato un lieto fine, ovviamente, ma non ne voglio parlare. Ho realizzato uno dei sogni della mia vita: allenare il Barça. Purtroppo non è andata come volevo io e ovviamente il club. Non allenerò mai più un’altra squadra. Con i club ho smesso. Solo la Nazionale del mio Paese”.

Foto: Twitter personale