Koeman: “Abbiamo diversi infortunati. Brobbey e Bergwijn non saranno disponibili sabato”

Il Commissario Tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: “Ora sappiamo che ci sono molti infortuni. Nel nostro caso è un po’ di più per un certo periodo di tempo. Brobbey e Bergwijn? Sono stati qui, ma erano così sovraccaricati che non sono disponibili. Gli infortuni sono gravi a tal punto che sabato non saranno in forma”.

Foto: twitter Olanda