Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha spiegato il motivo del cambio di modulo per l’imminente gara di ritorno contro il PSG: “Pensiamo che sia un bene per la squadra avere un giocatore di più sull’asse della difesa. Per questo abbiamo cambiato modulo, tutte le squadre devono saper giocare in più maniere. Punteremo a dominare la partita”.