Orkun Kocku, centrocampista del Feyenoord, ha parlato a Sky in vista della finale di Conference League contro la Roma: “La Roma è una squadra forte con giocatori di qualità, dovremo dare il 100% ed essere concentrati. Giocando come sempre sappiamo di poterli battere, ma sarà comunque una sfida molto difficile. Abbiamo grande rispetto per loro“.

Foto: Twitter Conference League