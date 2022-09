Justin Kluivert si appresta a diventare un nuovo calciatore del Valencia. Confermata l’anticipazione di Gianluigi Longari di questo pomeriggio. Dopo il no del Fulham a causa del mancato permesso di lavoro non concesso dalla FA, il futuro dell’olandese sarà in Spagna alla corte di Gennaro Gattuso. Il calciatore lascerà la Roma in prestito secco.

Foto: Twitter Champions