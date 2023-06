Kluivert: “Non vedo l’ora di iniziare con il Bournemouth. Sono molto contento”

Justin Kluivert si è presentato al Bournemouth con un’intervista pubblicata sui canali social del club. Ecco le sue parole: “Credo di poter dire che sono abbastanza veloce e, il mio obiettivo è segnare gol ed essere importante per la squadra in attacco, ma anche in difesa. Sono molto contento. Non vedo l’ora di entrare a far parte della famiglia e non vedo l’ora di conoscere i compagni e il nuovo allenatore. Quindi, sono molto contento. Ho appena compiuto 24 anni e ho già imparato molto dalla mia carriera. E, come ho detto, in realtà è solo l’inizio. E ne ho già passate tante. E questo mi aiuta a superare tutto ciò che mi aspetta in futuro. Quindi sono molto felice di aver superato tutto questo e mi aiuterà nel mio futuro, ne sono certo. Il mio messaggio è che quest’anno avremo bisogno di tutti i tifosi e daremo il 100%. Abbiamo bisogno anche del vostro 100% e non vediamo l’ora”.

Foto: Instagram Bournemouth