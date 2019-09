Kluivert: “I razzisti dovrebbero andare in prigione”

In un momento storico in cui il calcio italiano sta avendo un pessimo riflesso internazionale per via di diversi episodi di razzismo, Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha detto la sua a Sky Sports UK riguardo chi dà libero sfogo alle proprie inclinazioni razziste sui social attraverso account anonimi: “Le persone che lo fanno dovrebbero esser probabilmente mandate in prigione. Tutto questo deve finire. Ma non sta a me, io non sono abbastanza sveglio per riuscirci da solo! Associare ogni profilo a un documento di identità? Sì, qualcosa del genere. Perché potresti capire sempre di chi sia l’account in questione. Spero accada“.

Foto: twitter Roma