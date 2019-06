Kluivert: “Ho imparato molto quest’anno. La prossima stagione andrà meglio”

“Penso di aver trascorso molti momenti positivi, alcuni anche educativi. Quest’anno ho imparato molto”. Queste le parole dell’esterno offensivo della Roma, Justin Kluivert, riportate sul sito ufficiale dei giallorossi. “E’ la mia prima stagione, è tutto diverso”, ha continuato l’olandese, “Ho cercato di mettere in pratica quello che so fare. Ho imparato che non devo cambiare il mio gioco anche se la competizione è diversa. Mi hanno aiutato un po’ tutti, Karsdorp soprattutto, anche lui è olandese. Il prossimo anno farò meglio, ne sono certo. Sono giovane, penso che sia un vantaggio, ma l’età non importa, devi solo fare quello che senti. Sono appena arrivato, non devo avere fretta. Voglio segnare di più, ne sono capace. A volte mi arrabbio un po’ con me stesso, ma questo mi spinge a dare il massimo. So che farò meglio perché credo in me stesso”.

Foto: twitter ufficiale Champions League