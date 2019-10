Kluivert difende De Ligt: “Non è facile adattarsi in Italia, anch’io ho impiegato un po’ di tempo”

Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale olandese soffermandosi anche sul difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Queste le sue dichiarazioni al De Telegraaf: “De Ligt? Ho letto che anche a lui hanno detto di essere partito troppo presto dall’Olanda. Devi abituarti a una nuova situazione oltre che a una nuova squadra. Io stesso ho sperimentato che devi abituarti a qualcosa di nuovo prima di rendere come prima. Ora riesco a saltare l’uomo in velocità con gli sprint e così posso aiutare la squadra in fase offensiva e difensiva. Ora ho più forza, che è necessaria per fare le giocate, le quali nascono in modo più naturale. Il ct ha molte scelte, ma io tengo molto a quel posto. Devo fare ancora più gol e più assist con la Roma per assicurarmi che Koeman non possa che convocarmi. Quel leone sul mio petto, il simbolo dell’Olanda, è importantissimo: farò di tutto per lui”.

Foto: Roma Twitter