Kluivert al Fulham: manca il via libera per il permesso di lavoro

Il trasferimento di Justin Kluivert al Fulham starebbe per saltare, il calciatore olandese non può ottenere il permesso di lavoro. Un impaccio burocratico che però mette nei guai soprattutto la Roma che, a pochissime ore dalla chiusura del mercato, rischia di dover trovare una nuova sistemazione al calciatore. I giallorossi avevano trovato un accordo per il trasferimento del calciatore al Fulham in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza di Kluivert.

Il tempo stringe e va trovata una soluzione.

Foto: Twitter Roma