Klose: “Tiferò Lazio contro il Bayern. Vado spesso a Roma e ho molti amici lì. Ecco chi vedo favorito”

alla vigilia dell’ottavo di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio Miroslav Klose, ex grande centravanti delle due squadre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente tedesca ran.de. Le sue parole: “Tiferò Bayern Monaco o Lazio? Dico i biancocelesti. Principalmente perché sono stato un anno in più alla Lazio che al Bayern. Adesso vado spesso a Roma e ho molti amici lì. In questi cinque anni io e la mia famiglia ci siamo affezionati moltissimo alla città e al club per tutto quello che abbiamo potuto vivere insieme. Inoltre, sono più per le outsider. Il Bayern era e continua ad essere nettamente favorito.”

Cos’è stata per lei l’avventura in Italia?

“La Lazio è stato il coronamento della mia carriera. Vale per tutto il pacchetto con la città, con la Lazio, con la squadra. Nel 2011 ci sono state anche altre offerte da Inghilterra e Turchia. Ma come famiglia abbiamo chiaramente scelto Roma ed è stata la cosa migliore che ci potesse capitare. Non solo perché lì i nostri figli hanno iniziato la scuola e hanno imparato l’italiano. Ma ho anche imparato che in Italia le persone vivono il calcio in modo diverso.”

Foto: Twitter Miroslav Klose