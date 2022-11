Klose: “Sarri ha ragione, il terreno dell’Olimpico è in pessime condizioni. Mondiale? La Germania è sempre tra le più temibili, dispiace per l’Italia”

Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio (tra le altre) ha partecipato alla partita per la pace, dove ha giocato allo stadio Olimpico.

A fine gara, il tedesco ha così parlato ai canali social della Lazio: “Questa è una bellissima serata, per me essere qui è davvero speciale. Purtroppo il terreno dell’Olimpico non è per niente bello, non me lo ricordavo così. Mister Sarri aveva ragione. La Lazio la seguo, sta facendo un grandissimo campionato. Mi piace molto il modo in cui approccia le partite, ha molta grinta. Spero che dopo la sosta possa riprendere nello stesso modo. Immobile? Sapevo che sarebbe diventato un campione, ho visto fin da subito le sue qualità. Sono contento che sia il miglior marcatore della storia biancoceleste, anche a livello umano se lo merita. Sul Mondiale? Spero di riuscire a vedere qualche partita. Mi dispiace che l’Italia non sia tra le squadre partecipanti. La Germoania è sempre lì, tra le favorite“.