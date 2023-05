Klopp: “Zona Champions? Lo United se vince è avanti di 7 punti e anche il Brighton può finirci avanti. E’ dura”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool ha parlato a Sky Sports dopo la vittoria sul Brentford.

Queste le sue parole: “La partita di oggi è stata la migliore che abbia mai visto a livello difensivo sui calci piazzati, contro la migliore e più creativa squadra da questo punto di vista. Non abbiamo concesso una vera occasione, dovendo far fronte a tanti calci piazzati: questo perché i ragazzi erano davvero concentrati. Avremmo potuto controllare meglio il gioco in alcuni punti, ma è stato davvero complicato perché loro rompono il ritmo. Ho visto tante cose positive. Da un punto di vista mirato è stato davvero bello, perché in questi momenti siamo rimasti molto concentrati e in anticipo. I ragazzi hanno fatto davvero bene oggi, quindi sono davvero felice”.

Su Alexander-Arnold: “Dipende dai giocatori che avremo, comunque è un ruolo che gli sta molto bene. La possibilità che ha creato per Darwin è stata una palla molto speciale. Difensivamente è molto forte, deve ancora adattarsi al modulo perché credo abbia faticato un po’ nell’ultima partita. Non è lui, non può essere ovunque. Trent ha giocato praticamente tutti i minuti in questo periodo davvero intenso. È eccezionale quello che sta facendo”.

Su Salah, in gol anche oggi. “Non riesco a vederlo fermarsi, è solo la sua natura. Devi avere questa voglia di segnare gol. Le persone spesso dimenticano quanti obiettivi si prefigge. È molto spesso coinvolto. Quando siederà in uno studio tra qualche anno come esperto, tutti sapranno quanto era bravo mentre lo guardavamo tutti. Molte persone non apprezzano i giocatori quando stanno ancora giocando. Per noi è chiaro: è un grande di tutti i tempi”.

Sul posto in zona Champions League. “Se il Manchester United vince, allora sono a sette punti di distanza ed è praticamente fatta per loro: lo sappiamo. Il Brighton, se vince tutte le partite ed è assolutamente possibile, è sopra di noi. È un periodo interessante. Dobbiamo assicurarci di tenere delle squadre dietro di noi, perché stanno arrivando. Nulla è deciso e questo è un bene”.

Foto: twitter Liverpool