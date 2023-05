Klopp: “Voglio restare. Non ci sarà alcun anno sabbatico. Dobbiamo tornare ai vertici come un anno fa”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la conclusione della Premier, con i Reds non qualificati in Champions, ma con il tecnico tedesco che rilancia le proprie ambizioni per il futuro.

Queste le sue parole: “Se ho bisogno di un break dal calcio? Onestamente no, sto bene. Se me lo aveste chiesto undici partite fa, onestamente vi avrei risposto che ci averi pensato. Ma adesso sto benissimo qui e sono pieno di energia, anche perché adesso per noi ci saranno un po’ di vacanze e potrò ricaricarmi per essere pronto quando ricominceremo a luglio. Nessun anno sabbatico, è una stagione andata male, può capitare. ma voglio restare e riportare il Liverpool ai vertici come un anno fa”.

Foto: twitter Liverpool