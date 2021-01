Klopp: “Vinto in casa di un West Ham che stava volando”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha commentato il successo in casa del West Ham dei suoi.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto una grande partita: l’abbiamo avuta sempre sotto controllo, anche se loro stavano volando in questo periodo. Nel primo tempo abbiamo creato non a sufficienza, poi nell’intervallo abbiamo fatto qualche accorgimento e siamo riusciti a segnare tre gol. Cercavamo le giuste posizioni, nel primo tempo avevamo i centrocampisti in un posto sbagliato e Shaqiri doveva giocare maggiormente tra le linee. Abbiamo giocato con una sorta di doppio 10 con lui e Alcantara, è andata bene”.

Cosa è successo con Milner : “Non voleva uscire, io gli ho detto che non doveva correre così tanto perché non era al meglio. Ma appena l’ho sostituito siamo riusciti a segnare, quindi sono stato fortunato”.

Foto: Twitter uff. Liverpool