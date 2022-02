Klopp: “Vidal è nato per queste partite, non farà rimpiangere Barella. L’inter è in gran forma, non sarà facile”

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato ad Amazon Prime Video nel prepartita della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Mi aspetto un’Inter molto, molto forte. Barella è un giocatore chiave per loro, non averlo chiaramente non è positivo per l’Inter, ma non riesco a vedere un grosso vantaggio per noi. Probabilmente il suo sostituto sarà Vidal, ha esperienza, un metro e ottanta di esperienza… Ha giocato in tutto il mondo, in tanti club ai massimi livelli quindi è nato per questo tipo di partite. Penso che per due gare possano fare a meno di Barella. Ci attenderà un’Inter in grande forma, in un buon momento, loro in campionato sono ovviamente… Si non sono più primi perché hanno giocato due partite difficili con Milan e Napoli, due dirette rivali, ma sono lì ad un passo, hanno una partita da recuperare e sono forse i principali favoriti alla vittoria del campionato quindi, mi aspetto una squadra davvero molto forte”.

