Klopp: “Vialli? Morire a 58 anni è triste. Non l’ho mai conosciuto, ma dalle reazioni ho capito che era una persona stupenda”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in conferenza stampa ha parlato anche della morte di Gianluca Vialli, che ha colpito anche la Premier, per i legami con il Chelsea.

Queste le parole del tecnico tedesco: “Non l’ho mai conosciuto di persona, ma basta vedere le reazioni dei suoi ex compagni di squadra e colleghi e capisci subito che tipo di persona fosse. Una persona stupenda. Quando qualcuno se ne va a 58 anni è impossibile pensare ‘beh, era abbastanza anziano’. Morire a 58 anni è triste. Io ho 55 anni e mi rendo conto che quel momento potrebbe avvicinarsi, fatemi dire così. È davvero tosto, le reazioni dicono tutto. Lo conoscevo solo da tifoso del calcio ed era un calciatore meraviglioso. Tutto il meglio alla famiglia, agli amici, tutta la forza necessaria per andare avanti”.

Foto: twitter Liverpool