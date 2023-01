Klopp: “Van Dijk starà fuori un mese. Sarà dura per noi”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Wolves, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha fatto il punto sulle condizioni di Virgil Van Dijk: “Virgil rimarrà fuori per almeno un mese a causa dell’infortunio al bicipite femorale. Sarà dura per noi giocare senza di lui”.

foto: Twitter Liverpool