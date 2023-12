Klopp: “Troppe partite e zero allenamenti, ora basta”

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è tornato a commentare il calendario sempre più fitto: “Dobbiamo fare dei cambiamenti, altrimenti non ce la faremo. Poco più di due ore di vero allenamento nell’arco di dieci giorni“. I Reds, in campo anche domani per il consueto Boxing Day, chiuderanno dicembre con otto partite giocate, nove con il match del primo gennaio valido per la 20esima giornata di Premier League. Anche il capitano Virgil van Dijk ha detto la sua sul calendario: “Richiede davvero molto impegno, sia mentale ma soprattutto fisico”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool