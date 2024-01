Klopp sull’infortunio di Salah: “È scioccato, potrebbe trattarsi di una lesione al tendine del ginocchio”

L’infortunio di Momo Salah nella sfida tra Egitto e Ghana preoccupa il Liverpool. Intervenuto in conferenza stampa, Jürgen Klopp ne he così parlato: “Non ne sappiamo nulla. Ho parlato con lui ieri sera, stanno facendo ulteriori valutazioni e poi ne sapremo di più. Mi ha detto che è scioccato, non riesce a capire l’origine di un dolore così intenso: potrebbe trattarsi di una lesione al tendine del ginocchio ma adesso non ho altre informazioni”.

