Klopp sulla permanenza di Xabi Alonso al Leverkusen: “Hanno una grande squadra e la manterranno”

Xabi Alonso ha ufficializzato la sua decisione di rimanere al Bayer Leverkusen anche il prossimo anno. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ne ha così parlato: “Sta facendo un lavoro incredibile. Hanno una grande squadra e probabilmente la manterranno per la prossima stagione, per cui capisco perché vuole farlo. Per il resto non ho nulla da dichiarare, a dire il vero”.

Foto: Twitter Liverpool