Klopp sul nuovo ruolo in Red Bull: “Sono un consulente, spero di portare calma in diverse situazioni”

“Non volevo pestare i piedi a nessuno, assolutamente no. Amo profondamente tutti i miei ex club e non so cosa avrei potuto fare per accontentare tutti,” ha dichiarato Klopp al podcast Einfach mal Luppen dei fratelli Felix e Toni Kroos, spiegando la sua decisione di diventare Head of Global Soccer per Red Bull. “Era chiaro, almeno per me, che non sarei rimasto con le mani in mano. Ed è lì che entra in gioco Red Bull. Per me, è eccezionale, devo dirlo onestamente,” ha aggiunto l’ex allenatore del Liverpool.

Klopp ha poi descritto il suo nuovo ruolo: “Fondamentalmente, sono un consulente. Qualcuno che, spero, possa portare calma in diverse situazioni e valutare correttamente le cose. Voglio lavorare con gli allenatori per sostenerli, non interferire, e trasmettere la mia esperienza rimanendo nel settore che conosco meglio.”

Foto: twitter liverpool