Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha così parlato in conferenza stampa del suo futuro: “Futuro in Italia? L’unica cosa italiana che conosco è il cibo italiano. In questo momento non ho intenzione di proseguire la carriera da manager. Chiedetemelo tra un anno, ma per ora non pianifico nulla”.

Foto: Twitter Liverpool