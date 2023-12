Klopp sul fallo di mano di Odegaard: “Come può l’addetto al VAR non richiamare l’arbitro?”

Sta facendo discutere e non poco l’episodio verificatosi ieri ad Anfield nella sfida tra Liverpool ed Arsenal. Un tocco di mano in area abbastanza netto da parte di Odegaard, rimasto però impunito. A fine gara, questo il commento del tecnico dei reds Jurgen Klopp: “Ho rivisto l’episodio. Sono sicuro che qualcuno verrà e mi spiegherà perché non era fallo di mano, ma non so come. Non dico che l’arbitro possa vederlo perché non so dove si trovi posizionato nell’azione. Ma come può il signore in sala VAR vedere tutto questo e non giungere alla conclusione che forse sarebbe valsa la pena che l’arbitro desse un’altra occhiata”.

Foto: Instagram Liverpool